Полиция призывает курян не верить розыгрышам смартфонов в соцсетях
Вчера, 16:28
Мошенники ежедневно придумывают новые способы обмана граждан. В лентах новостей в социальных сетях появились рекламные баннеры, содержащие приглашение к участию в розыгрыше дорогого мобильного телефона. Перейдя по ссылке, люди попадали на качественно сделанный сайт с профессиональной графикой и анимацией. Неизвестные от имени крупного корейского бренда предлагали ответить на несколько вопросов, чтобы получить последнюю модель смартфона. После проведения опроса о минусах и плюсах производителя аппаратов, пользователей переправляли на страницу, где предлагали указать почтовый адрес, фамилию, номер телефона и другие контакты. Розыгрыш оказывался "беспроигрышным", и граждан поздравляли с получением смартфона. На странице также были размещены отзывы лже-победителей лотереи, которые благодарили организаторов за неожиданный и ценный подарок. В заключение пользователь узнавал, что доставка телефона будет платной и стоит всего 100 рублей. Заплатить предлагалось с кредитной карты и для этого ввести на сайте все конфиденциальные банковские данные – имя владельца, номер карты и срок её действия, а также трехзначный код с оборота. Как только человек вводил информацию, в распоряжении злоумышленников оказывался полный доступ к его банковскому счёту. Именно этого в каждом случае добиваются мошенники. Под разными предлогами, например, представляясь сотрудниками банков, они стараются добыть пароли и коды и похитить чужие деньги. Полиция ещё раз призывает курян проявлять осторожность при работе во всемирной сети, а также никому не доверять.