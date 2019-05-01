В Курске ветаптеку оштрафовали за просроченные лекарства

Региональное Управление Россельхознадзора проверило одну из курских ветерринарных аптек, принадлежащую ИП Ноздриной Н.И.. В результате выявились ряд нарушений:

- на витрине торгового зала в реализации находился лекарственный препарат для ветеринарного применения с истёкшим сроком годности;

- в помещениях ветеринарных аптек отсутствовали специально выделенные и обозначенные (карантинные) зоны или специально выделенные контейнеры для временного хранения лекарственных средств с истёкшим сроком годности, а также недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных средств, при этом осуществлялось совместное хранение доброкачественных лекарственных препаратов и препаратов с истёкшим сроком годности;

- учёт температуры воздуха в ветеринарных аптеках и учёт параметров воздуха в холодильниках, предназначенных для хранения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, осуществлялся один раз в сутки (необходимо 2 раза в день);

- шкафы, предназначенные для хранения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, и полки в них не были пронумерованы;

- в ветеринарной аптеке при хранении лекарственных средств какой-либо из способов систематизации хранения не применялся, компьютерные технологии не использовались, приказ об использовании того или иного способа систематизации при хранении лекарственных препаратов не утверждался, стеллажные карты отсутствовали;

- в помещении ветеринарной аптеки напольное покрытие имело видимые повреждения, что исключало возможность проведения качественной влажной уборки с дезинфекцией.

Ведомство направило материалы административного дела в Арбитражный суд Курской области.

Суд оштрафовал предпринимателя и постановил изъять из оборота и уничтожить недоброкачественные лекарства.