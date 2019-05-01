9 мая курян приглашают на концерт Губернаторского камерного оркестра

9 мая в 16.00 Губернаторский камерный оркестр приглашает всех курян и гостей города в концертный зал «Свиридовский» на концерт, посвящённый празднику Великой Победы.

В выступлении примут участие солисты Большого театра России Оксана Лесничая и Фёдор Тарасов, а также лауреаты международных конкурсов Наталья Вакуленко и Алексей Свиридов.

В программе концерта прозвучат всеми любимые песни «Катюша», «Синий платочек», «Смуглянка», «День победы» и мн. др.

Вход – по пригласительным билетам.