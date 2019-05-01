В Курске работает «горячая линия» по вопросам укусов клещей

В Курске работает «горячая линия» по вопросам мер профилактики инфекций, передающихся клещами. Обратиться за консультацией можно до 15 мая с 10.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, в рабочие дни по номеру телефона (4712) 58-71-86, в праздничные дни - (4712) 58-71-88.

Специалисты расскажут о мерах индивидуальной защиты от нападения клещей, что делать и куда обращаться, если присосался клещ, что делать в случае положительного результата на инфекции при исследовании клеща, какие симптомы характерны для заболеваний, передающихся клещами.

Консультацию специалистов можно также получить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).



