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    В Курской области появится Центр цифрового развития

    Вчера, 09:12
    В Курской области появится Центр цифрового развития
    В Курской области появится Центр цифрового развития. Его откроют на базе регионального государственного предприятия «Информационный Центр «Регион-Курск». Речь об этом шла на заседании межведомственного совета по цифровому развитию региона, которое состоялось под председательством заместителя губернатора Курской области Максима Бесхмельницына.
    Центр создадут для реализации проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также для предоставления информационных услуг, освоения и внедрения передовых технологий, сообщает комитет цифрового развития Курской области.
    Отметим, что предприятие «Регион-Курск», на базе которого будет работать новый центр, обладает современной технической базой и предоставляет услуги в сфере информационных технологий, в том числе региональным органам власти. На базе предприятия также работает региональный центр обработки данных.

     

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