В Курской области появится Центр цифрового развития. Его откроют на базе регионального государственного предприятия «Информационный Центр «Регион-Курск». Речь об этом шла на заседании межведомственного совета по цифровому развитию региона, которое состоялось под председательством заместителя губернатора Курской области Максима Бесхмельницына.

Центр создадут для реализации проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также для предоставления информационных услуг, освоения и внедрения передовых технологий, сообщает комитет цифрового развития Курской области.

Отметим, что предприятие «Регион-Курск», на базе которого будет работать новый центр, обладает современной технической базой и предоставляет услуги в сфере информационных технологий, в том числе региональным органам власти. На базе предприятия также работает региональный центр обработки данных.