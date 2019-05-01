Из Курской области выдворили 50 незаконных мигрантов
Вчера, 09:33
В региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов продолжается работа по административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы России.
С начала года судебные приставы доставили до пунктов пропуска через госграницу 46 незаконных мигрантов: 9 граждан Таджикистана, 18 граждан Узбекистана, 5 граждан Шри-Ланки, 3 молдованина, 6 украинцев, по 1 гражданину Кыргызской Республики, Нигерии и Беларуси, а также двоих китайцев.
Мигрантов с документами передали рпограничникам.
Суд признал иностранцев виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ. Мигранты уклонялись от выезда из нашей страны по истечении срока пребывания. В результате их обязали вернуться на родину.
До проведения процедуры выдворения мигранты находились в специальном учреждении для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.