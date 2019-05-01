Сбербанк предложил бизнесу безопасные расчеты с поставщиками

Сбербанк предложил клиентам сервис «Безопасная сделка» для создания escrow-сделок из корпоративного интернет-банка. Сервис представляет собой простой и удобный онлайн-аналог банковского аккредитива, работающий при b2b-расчетах. «Безопасная сделка» обеспечит гарантию возврата средств в случае невыполнения обязательств исполнителем и гарантию полной предоплаты от заказчика для исполнителя. Сервис интегрирован в интернет-банк Сбербанка для предпринимателей (Сбербанк Бизнес Онлайн) и работает следующим образом. Пользователю достаточно авторизоваться в интернет-банке, перейти в раздел «Продукты и услуги», выбрать «Безопасная сделка». После нажатия кнопки он переходит на страницу сервиса, откуда заполняет условия договора и отправляет приглашение другому участнику сделки, который получает приглашение, переходит на страницу сервиса и подтверждает предложенные условия сделки. Когда заказчик переводит деньги на буферный счет в сервисе, исполнитель получает уведомление и приступает к работе. Выполнив работу, исполнитель информирует об этом систему, а система — заказчика. Если заказчик подтверждает исполнение сделки, сервис перечисляет деньги исполнителю, после чего сделка закрывается. Если хотя бы одна из сторон не согласна с результатом работы, команда сервиса начинает арбитражное рассмотрение сделки и выносит решение в пользу одной из сторон. Услуга актуальна для предпринимателей. Согласно статистике Верховного суда РФ, в 2018 году арбитражные суды России рассмотрели 1,908 млн дел. Это на 160 тыс. больше, чем годом ранее. При этом 60% всех споров, или 1,15 млн дел, относились к гражданско-правовым отношениям, 85% споров было о неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств.

- Сервис «Безопасная сделка» в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн» предназначен для снижения рисков при взаиморасчетах между юридическими лицами и оптимален в тех случаях, когда вы начинаете работать с новыми подрядчиками или заказчиками, - рассказал директор проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк» ПАО Сбербанк Сергей Паршиков. - Создать безопасную сделку в сервисе так же просто как, например, совершить покупку в обычном интернет-магазине. Благодаря интеграции сервиса с интернет-банком создание и оплата безопасных сделок происходят в несколько кликов. Каждый шаг подтверждается кодом из СМС-сообщения. Обезопасить можно любую сделку, начиная от 5000 рублей.

Комиссия за использование сервиса составляет 1,45% от суммы сделки и не зависит от ее размера. Эта комиссия может быть отнесена как на одну из сторон сделки, так и в пропорции 50/50.

«Безопасная сделка» войдет в экосистему сервисов для бизнеса в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн». Все сервисы (их более 30) доступны в разделе «Продукты и услуги» корпоративного интернет-банка Сбербанка и закрывают большинство основных потребностей бизнеса. Некоторые из них встроены в типовые сценарии действий клиента и предлагаются пользователю только тогда,когда это для него актуально (например, «Проверка контрагентов», подсвечивающая агрегированную оценку рисков при создании платежного поручения в адрес контрагента). К настоящему времени платными версиями данных сервисов воспользовались 300 тыс. клиентов. Сервис реализован компанией-партнером Сбербанка SafeCrow (ООО «Сэйфкроу»).



