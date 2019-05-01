Под Курском автомобилист на «Шкоде» решил обогнать КАМАЗ и врезался в бетонный забор

14 мая в Железногорском районе Курской области пострадал водитель «Шкоды Октавия». Авария произошла утром, примерно в половину девятого. Как сообщили в ГИБДД, 23-летний автомобилист ехал по автодороге № 46 и на на 20 километре, обгоняя автомобиль КАМАЗ, за рулём которого был 59-летний водитель, не справился с управлением и выехал на правую по ходу движения обочину, где влетел в бетонный забор. В результате ДТП молодой автомобилист получил травмы, его доставили в больницу. Вчера, 11:01 К списку новостей