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    Под Курском автомобилист на «Шкоде» решил обогнать КАМАЗ и врезался в бетонный забор

    Вчера, 11:01
    Под Курском автомобилист на «Шкоде» решил обогнать КАМАЗ и врезался в бетонный забор
    14 мая в Железногорском районе Курской области пострадал водитель «Шкоды Октавия». Авария произошла утром, примерно в половину девятого. Как сообщили в ГИБДД, 23-летний автомобилист  ехал по автодороге № 46 и на на 20 километре, обгоняя автомобиль КАМАЗ, за рулём которого был 59-летний водитель, не справился с управлением и выехал на правую по ходу движения обочину, где влетел в бетонный забор. В результате ДТП молодой автомобилист получил травмы, его доставили в больницу.

     

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