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    В курской мэрии снова рокировочка. Сергей Малахов написал заявление об увольнении

    Вчера, 11:40
    В курской мэрии снова рокировочка. Сергей Малахов написал заявление об увольнении
    Исполняющий обязанности градоначальника Сергей Малахов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом он оповестил своих заместителей.
    Как сообщают местные СМИ со ссылкой на свои источники, теперь исполнять обязанности мэра Курска будет замглавы администрации Николай Цыбин.
    Николай Цыбин был назначен на должность заместителя главы Курска, курирующего архитектурно-строительный блок, 1 февраля этого года. Он уроженец Курской области. С 2002 по 2012 годы работал на разных должностях в городском комитете ЖКХ и в городской инспекции по ЖКХ и благоустройству. Затем трудился в столичных структурах. В Курск он возвратился с должности заместителя директора государственного казённого учреждения Москвы «Развитие московского региона».
    В самой администрации сведения об уходе Малахова и исполнении Цыбиным обязанностей главы города официально еще не подтвердили.

     

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