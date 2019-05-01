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    В Курске на "зебре" у торгового центра сбили девушку

    Вчера, 12:19
    В Курске на
    14 мая в Курске на "зебре" сбили девушку. ДТП произошло у стоянки торгового центра на пр-те Кулакова. Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, это случилось во вторник днём, в начале пятого. 66-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Каптюр», ехал со стороны дворовой территории дома №43, по пр-ту Кулакова стоянки ТЦ, в направлении пр-та Кулакова. Напротив д. № 43, он допустил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо, по ходу движения автомобиля. В результате аварии курянка получила травмы, её доставили в 4-ю горбольницу. Водитель был трезв. 

     

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