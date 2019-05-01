В Курской области создали Совет по культуре при губернаторе

В Доме Советов прошло первое заседание Совета по культуре. Глава региона Роман Старовойт отметил давно назревшую необходимость создания такого органа на региональном уровне. Организован Совет по инициативе врио губернатора Курской области и по аналогии с Советом по культуре при Президенте России.





«Мне кажется очень важным, чтобы мы объединились для принятия решения по каждому из видов искусства и скоординировали работу. Сделав так, чтобы все работали с удовольствием в едином порыве, прославляя нашу Курскую землю. Я считаю, что культура - одна из основополагающих сфер деятельности», - отметил Роман Старовойт.





В состав Совета вошли 25 человек, представляющих разные сферы – от музыки до циркового искусства, а также учебные учреждения. В ближайший месяц участникам Совета предстоит выработать общую стратегию и наметить векторы развития региональной культуры, заявила председатель областного комитета по культуре Елена Яковлева.





«В связи с тем, что Президент страны Владимир Путин уделяет большое внимание сфере культуры в госполитике, основные инвестиции направляют в человеческий капитал. Поэтому мы обращаем внимание на формирование новой культурной среды в нашем регионе. Хотя он богат традициями и известен своей историей, существуют проблемы, для решения которых как раз требуются совместные усилия органов госвласти, общественных организаций и других субъектов культурной деятельности», - подчеркнула Елена Яковлева.





Члены Совета выделили три блока региональных вопросов. В первую очередь, предстоящая работа касается модернизации материально-технической базы учреждений культуры. Ряд помещений не соответствуют современным нормам или вовсе нуждаются в капремонте. В частности, это касается зданий кукольного театра, картинной галереи им. А.Дейнеки и облкиновидеофонда, краеведческого и археологического музеев. Отмечается и недостаточное обеспечение специализированным оборудованием – музыкальными инструментами, звукозаписывающей аппаратурой, а также сценическими костюмами.





Также участники встречи обозначили неразвитость сети театрально-концертных и музыкальных досуговых учреждений. Для некоторых заведений культуры не хватает собственных концертных залов.





Появление региональных центров культуры и искусств для детей и молодёжи станет ещё одним направлением. Эту задачу ставят на федеральном уровне в рамках национальной программы. В перспективе кластеры должны объединить залы, студии и выставочные пространства.





Помимо этого, в регионе займутся созданием новых культурных брендов и продвижением уже традиционных. Также члены Совета озвучили идею о создании принципиально новых проектов. В их числе «Курск великий», возрождающий кинематограф, а также фестиваль театра. В планах и создание передвижного фестиваля оперы. Пакет предложений участники Совета сформируют к следующему заседанию, после которого утвердят перечень поручений.