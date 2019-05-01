В Курске Центр медицинской профилактики нарушил федеральное законодательство

Представители курского здравоохранения нарушили федеральное законодательство, сообщает телеканал " ТАКТ ". Речь идет о госзакупках. Еще в прошлом году Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась Центром медицинской профилактики и компанией «Курск ТВ Плюс». Стоит отметить, что никакого отношения к крупному интернет изданию «Курск ТВ» компания с приставкой Плюс не имеет. На заседания комиссии ФАС в качестве наблюдателя регулярно приходили представители «ГТРК - Курск». Учитывая их заинтересованность в деле - руководителю телеканала также отправлена копия решения комиссии.





За последние полгода курские антимонопольщики рассмотрели около 500 заявлений. Жалобы подают граждане, юрлица и даже правоохранительные органы. На нарушения конкуренции, в основном, жалуются при проведении госзакупок. В ряде случаев на рынок просто не подпускают «неудобных» заказчиков, либо же предоставляют условия контракта, которые отличаются от техзадания.





Больше всего нарушений выявлено в сфере строительства. Ежедневно около двух жалоб поступают на действия оператора фонда капремонта. Недавно суд поддержал позицию Курского УФАС. Так, во время аукциона выбирали организацию для замены лифтов в домах Курчатова. Выиграл подрядчик, не имевший правовых обоснований.





В прошлом году региональная ФАС выявила нарушения, допущенные в условиях контракта областного Центра медицинской профилактики. Госзаказчик открыл электронный аукцион на оказание услуг по размещению рекламы в СМИ. Тендер выиграла компания Курск ТВ Плюс. Интересы этой организации защищал представитель ГТРК КУРСК. Руководству филиала как заинтересованному лицу также направлено решение комиссии ФАС. Госзаказчика признали нарушителем.





Марина Волкова, заместитель руководителя Курского УФАС России: «В прошлом году было несколько жалоб как раз на государственного заказчика, который проводил отбор для размещения информации для профилактики заболеваний. Выявлены были нарушения. Но не критичные, чтобы можно было сказать - до боли неправильно была проведена закупка. Но в то же время были ограничения по территории, на которой должна была распространяться эта информация на торги, выставлена. Была объединена Курск и Курская область. По нашему мнению, эти два надо было выделить по территории раздельно. Провести закупку для Курска отдельно и отдельно для области».





На закупку оборудования и лекарств медицинские учреждения ежегодно получают государственные средства. Финансируются также различные программы и проекты. Даже на социальную рекламу курскому здравоохранению выделяются бюджетные миллионы. Куряне же считают это лишним, говорят медицинские услуги рекламировать нет смысла, лучше эти деньги потратить на расходные материалы для медучреждений, например, шприцы, которых часто в больницах нет.





Тем не менее, жалобу в УФАС на Центр медицинской профилактики признали обоснованной. А материалы передали для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.



