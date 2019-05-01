17 мая состоятся общественные слушания по итогам работы «Мастерских проектов»

Общественные слушания по итогам работы «Мастерских проектов» состоятся 17 мая в 10.00 в Спортивно-концертном комплексе Курска.

В разработке стратегии по развитию региона принимали участие более 200 специалистов из разных областей. Работа велась по пяти направлениям: «Образование и таланты», «Здравоохранение и здоровье», «Комфортная городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Конкурентоспособная и диверсифицированная экономика».

На слушаниях представят проработанные решения по самым острым проблемам и любой желающий сможет получить по ним исчерпывающую информацию, а также стать участником команды – реализатором проекта, в котором он посчитает себя наиболее полезным и компетентным.

Впоследствии все предложения сформируют в "дорожную карту" развития региона до 2025 года. Итоговый документ презентуют на Среднерусском экономическом форуме, который пройдёт в Курске 26-27 июня 2019.



