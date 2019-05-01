Курян приглашают в усадьбу Фета на "Соловьиную ночь"

В эту субботу, 18 мая куряне могут насладиться мероприятием из Топ-200 лучших событийных проектов России: в усадьбе Афанасия Фета пройдёт "Соловьиная ночь". В этом году она посвящена весне.

Гостям обещают чарующие мелодии и покоряющие сердца романсы. По окончании концерта для всех желающих проведут экскурсии. Ещё можно будет покататься на лодке, на ослике и на лошадке, запряжённой в барский фаэтон.

Стоимость билета на экскурсию по усадебному дому, парку, подвалу и каретной: для взрослых – 220 руб., для детей – 120 руб. Проезд до усадьбы осуществляется на личном транспорте или на автобусах ПАЗ от краеведческого музея (строго по предварительной записи!) Проезд на автобусе оплачивается отдельно.

Количество мест ограничено!!!

Организаторы предупреждают, что оплата проходит в день выезда. Музей не берёт предоплату за мероприятие.