поиск по сайту
 

    Курянам расскажут историю мемориала «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны»

    Вчера, 17:10
    Курянам расскажут историю мемориала «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны»
    В Курске продолжается проект Центра историко-культурного наследия «История одного памятника».  
    Очередная встреча участников проекта приурочена к 35-летию открытия мемориала «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и к 95-летию со дня рождения курского архитектора Марка Теплицкого.
    5 августа 1983 года была сдана первая очередь мемориала. Состоялся многолюдный митинг, на котором присутствовал дважды Герой Советского Союза Андрей Боровых. Был торжественно зажжён Вечный огонь. 9 мая 1984 года прошёл митинг по случаю ввода второй очереди мемориала вместе с благоустройством всей прилегающей территории.
    На встречу приглашены члены семьи Марка Теплицкого, заведующий кафедрой архитектуры КГУ Иван Брагин, который, будучи молодым архитектором, работал с Теплицким.
    Организаторы приглашают принять участие в мероприятии всех, кто помнит строительство мемориала, кто нёс вахту Памяти на Посту № 1, всех неравнодушных к истории нашего города.
    Начало завтра, 16 мая в 13.00 на мемориале павших. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама