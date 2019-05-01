Курянам расскажут историю мемориала «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны»

В Курске продолжается проект Центра историко-культурного наследия «История одного памятника».

Очередная встреча участников проекта приурочена к 35-летию открытия мемориала «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и к 95-летию со дня рождения курского архитектора Марка Теплицкого.

5 августа 1983 года была сдана первая очередь мемориала. Состоялся многолюдный митинг, на котором присутствовал дважды Герой Советского Союза Андрей Боровых. Был торжественно зажжён Вечный огонь. 9 мая 1984 года прошёл митинг по случаю ввода второй очереди мемориала вместе с благоустройством всей прилегающей территории.

На встречу приглашены члены семьи Марка Теплицкого, заведующий кафедрой архитектуры КГУ Иван Брагин, который, будучи молодым архитектором, работал с Теплицким.

Организаторы приглашают принять участие в мероприятии всех, кто помнит строительство мемориала, кто нёс вахту Памяти на Посту № 1, всех неравнодушных к истории нашего города.

Начало завтра, 16 мая в 13.00 на мемориале павших.