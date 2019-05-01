В рамках Среднерусского экономического форума пройдет экспертная сессия «Формирование ИКТ-сектора экономики». Региональный центр цифрового развития». Ее модератором станет Юрий Даценко, советник министра информационных технологий города Москвы. Юрий Даценко обладает большим опытом работы в ИТ-сфере и работы в консалтинговых компаниях AT-Consulting, Корус Консалтинг, S&T International, которые осуществляют внедрение и сопровождение сложных информационных систем, управление проектами и IT- аутсорсинг. Юрий Даценко также работал в крупной телекоммуникационной компании ПАО «Ростелеком».

В рамках экспертной сессии участникам предложат выработать принципы и меры стимулирования создания ИКТ-кластера в регионах ЦФО и определить шаги по созданию Регионального центра цифрового развития. Этот институт должен выявить первоочередные потребности региона в цифровых платформах, найти ресурсы для их создания или адаптирования под современные условия и запустить проекты в производство.