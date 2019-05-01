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    Курская область присоединяется к акции «Урок цифры»

    Вчера, 18:11
    Курская область присоединяется к акции «Урок цифры»
    Курская область присоединяется к акции «Урок цифры». В школах в рамках всероссийской акции «Урок цифры» учителя проведут уроки информатики с практической тренировкой навыков программирования по теме «Безопасность в Интернете». Акция продлится до 24 мая.
    Участие в «Уроке цифры» позволит школьникам узнать узнать про кибербуллинг и его последствия, с какими опасностями можно столкнуться в интернете, а также познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме. Урок также направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики.
    В одной из курских школ о премудростях защиты и безопасности информации в сети интернет расскажут представители комитета цифрового развития и связи Курской области.
    В трех предыдущих «Уроков цифры», прошедших с декабря прошлого года по апрель этого поучаствовали миллионы школьников. Подробная информация об акции на портале урокцифры.рф

     

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