Курская область присоединяется к акции «Урок цифры». В школах в рамках всероссийской акции «Урок цифры» учителя проведут уроки информатики с практической тренировкой навыков программирования по теме «Безопасность в Интернете». Акция продлится до 24 мая.

Участие в «Уроке цифры» позволит школьникам узнать узнать про кибербуллинг и его последствия, с какими опасностями можно столкнуться в интернете, а также познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме. Урок также направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики.

В одной из курских школ о премудростях защиты и безопасности информации в сети интернет расскажут представители комитета цифрового развития и связи Курской области.