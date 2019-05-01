Более 100 тыс. курских школьников отдохнут в санаториях и лагерях

Свыше 100 тыс. школьников Курской области в этом году обеспечат летним отдыхом. Всеми формами отдыха, оздоровления, досуга, занятости и временным трудоустройством в Курской области будет охвачено не менее 90% детей от 7 до 17 лет, что составляет свыше 106,5 тыс. человек, сообщает комитет по делам молодёжи и туризму Курской области.

При этом в оздоровительных организациях, расположенных на территории региона, за счёт средств областного и муниципального бюджетов смогут отдохнуть не менее 33,5 тыс. детей. Речь идёт о загородных лагерях, санаториях и лагерях с дневным пребыванием. На эти цели выделят 311,6 млн. рублей, что на 7,8% больше, чем в 2018 году.

Путёвки во все виды оздоровительных учреждений, приобретаемые за счёт бюджетных средств, выделяются детям на бесплатной основе, в первоочередном порядке – детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В Курской области в этом году будут работать 353 оздоровительных лагеря, в том числе 290 лагерей с дневным пребыванием, 8 санаторных лагерей, 21 загородный лагерь и 34 лагеря труда и отдыха. Заезды начнутся с 1 июня в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием; в санаторно-оздоровительных лагерях смены начались 20 марта.