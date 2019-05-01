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    Курским фермерам помогут в Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации

    Сегодня, 09:03
    Курским фермерам помогут в Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
    В Курске создаётся Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Курской области. Об этом сообщили в областном комитете АПК.
    Центр будет предоставлять информационно-консультационные, методические и сопроводительные услуги всем желающим развивать своё хозяйство. Его откроют в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

    «Сегодня появление такого центра необходимо для осуществления прорывного развития малых форм хозяйствования, увеличения численности занятых в сфере АПК, создания комфортных условий ведения сельскохозяйственного бизнеса на селе», - сказал заместитель губернатора Алексей Золотарёв.

    В задачи центра входит: создание единой региональной информационной сети с органами исполнительной власти и местного самоуправления, кредитными организациями и организациями инфраструктуры поддержки малого бизнеса в рамках реализации государственной политики по развитию сельскохозяйственной кооперации.

     

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