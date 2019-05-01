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    Около тысячи курян выйдут на старт «Российского Азимута-2019»

    Сегодня, 09:26
    Около тысячи курян выйдут на старт «Российского Азимута-2019»
    Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2019» стартуют 18 мая в 11:45 в Курске в урочище Моква (лагерь им. В. Дубинина). В них примут участие порядка тысячи человек в 16 возрастных группах, сообщает комитет по физической культуре и спорту.
    Заявки на участие в соревнованиях ещё можно подать до 17 мая, мандатная комиссия работает с 10:00 до 18:00 в управлении по организации и проведению спортивных мероприятий по адресу: Курск ул. Ленина 56-58 (северная трибуна стадиона «Трудовые резервы»). Также можно будет зарегистрироваться и 18 мая на месте проведения соревнований с 8:30 до 11:00.
    Победителям «Российского Азимута» вручат медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта и регионального комитета по физической культуре и спорту.

    Впервые «Российский Азимут» прошёл в 2006 году. Эти соревнования по спортивному ориентированию самые многочисленные в мире.

     

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