поиск по сайту
 

    Курский «Авангард» сыграл дома вничью с «Краснодаром-2»

    Сегодня, 09:50
    Курский «Авангард» сыграл дома вничью с «Краснодаром-2»
    В заключительном домашнем матче курский «Авангард» принимал команду «Краснодар-2». Это была перенесённая игра 28-го тура.
    Уже на 2 минуте гости заработали штрафной, к мячу подошёл Уткин и классным ударом послал мяч в девятку ворот Чагрова. Куряне постарались сразу отыграться, но чёрно-зелёные активно оборонялись. Во втором тайме сине-белые стали играть первым номером, но отыграться удалось лишь на 80-й минуте силами Аслана Дашаева.  1:1 - этот счёт остался неизменным до финального свистка. 
    Набрав 56 очков, «Авангард» поднялся на 5-е место. От зоны переходных матчей курян отделяет 3 очка. Им осталось провести два выездных поединка — с «Сибирью» в Новосибирске и с «Шинником» в Ярославле. Чтобы побороться за Премьер-лигу подопечным Игоря Беляева надо сначала обыграть в гостях «Сибирь».

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама