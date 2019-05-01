Курский «Авангард» сыграл дома вничью с «Краснодаром-2»

В заключительном домашнем матче курский «Авангард» принимал команду «Краснодар-2». Это была перенесённая игра 28-го тура.

Уже на 2 минуте гости заработали штрафной, к мячу подошёл Уткин и классным ударом послал мяч в девятку ворот Чагрова. Куряне постарались сразу отыграться, но чёрно-зелёные активно оборонялись. Во втором тайме сине-белые стали играть первым номером, но отыграться удалось лишь на 80-й минуте силами Аслана Дашаева. 1:1 - этот счёт остался неизменным до финального свистка.

Набрав 56 очков, «Авангард» поднялся на 5-е место. От зоны переходных матчей курян отделяет 3 очка. Им осталось провести два выездных поединка — с «Сибирью» в Новосибирске и с «Шинником» в Ярославле. Чтобы побороться за Премьер-лигу подопечным Игоря Беляева надо сначала обыграть в гостях «Сибирь».