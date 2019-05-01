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    Курянка три года крала деньги с карты пенсионерки

    Сегодня, 12:41
    Курянка три года крала деньги с карты пенсионерки
    79-летняя  жительница Горшеченского района Курской области обратилась в полицию. Пенсионерка рассказала, что с её банковской карты пропала крупная сумма денег. Женщина зарегистрировала на своё имя накопительный счёт, куда регулярно перечисляла средства. Но когда возникла необходимость обналичить часть денег, их на счету просто не оказалось.
    Оказалось, что деньги на протяжении нескольких лет с карты снимала её 38-летняя односельчанка. Три года назад она случайно встретилась со старушкой у банкомата и помогла ей совершить несколько операций, запомнив при этом все реквизиты от личного кабинета. В разговоре пенсионерка пояснила, что использует счёт для накопления и деньги с него не снимает.
    Удостоверившись, что мобильный банк не подключён к номеру пожилой женщины, ушлая "помощница" стала  переводить оттуда деньги на свои счета и тратить их на личные нужны. За несколько лет ей удалось похитить почти 340 тысяч рублей. 
    Возбуждено уголовное дело о краже. Курянку также обяжут полностью возместить ущерб пенсионерке.

     

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