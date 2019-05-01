поиск по сайту
 

    В Курске дорогу не поделили автомобилистка и велосипедистка

    Сегодня, 13:10
    В Курске дорогу не поделили автомобилистка и велосипедистка
    15 мая в Северо-западном районе Курска случилась авария с участием двухколёсного транспорта. Дорогу не поделили автомобилистка и велосипедистка.
    Как сообщили в ГИБДД, около шести часов вечера возле д.№20 по ул. Студенческая 37-летняя женщина за рулём автомобиля «HYUNDAI Getz» ехала по внутридворовой территории и столкнулась 28-летней женщиной, которая ехала там же на велосипеде. В результате ДТП пострадала велосипедистка. Её с ранением доставили в 4-ю горбольницу.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама