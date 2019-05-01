В Курске дорогу не поделили автомобилистка и велосипедистка

15 мая в Северо-западном районе Курска случилась авария с участием двухколёсного транспорта. Дорогу не поделили автомобилистка и велосипедистка.

Как сообщили в ГИБДД, около шести часов вечера возле д.№20 по ул. Студенческая 37-летняя женщина за рулём автомобиля «HYUNDAI Getz» ехала по внутридворовой территории и столкнулась 28-летней женщиной, которая ехала там же на велосипеде. В результате ДТП пострадала велосипедистка. Её с ранением доставили в 4-ю горбольницу.



