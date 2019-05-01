Московский кредитный банк начал выдачу потребительских кредитов по ставке от 10,5% годовых

Московский кредитный банк запустил акцию «Курс на лето», в рамках которой новые клиенты смогут получить потребительский кредит на выгодных условиях – по ставке от 10,5 % и без поручительства и обеспечения. Об этом сообщает РИА LIVE24.

Сумма кредита может составить от 200 тысяч до трех миллионов рублей со сроком от полугода до 15 лет. При этом акция предусматривает возможность как полного, так и частичного погашения на любую дату.

«Мы рассчитываем, что новая сезонная акция с выгодной процентной ставкой поможет людям решить свои актуальные финансовые задачи, а нам – расширить клиентскую базу», – отмечает глава департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

Срок рассмотрения заявки в рамках специального предложения акции «Курс на лето» составляет от одного часа. Положительное решение банка о выдаче кредита остается актуальным в течение месяца.

Ежемесячные взносы по кредиту клиенты смогут проводить через сервис МКБ-платежи, в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн», а также через любой из 6,4 тысячи платежных терминалов банка.

Принять участие в акции смогут клиенты, не имеющих на дату подачи заявки действующих или закрытых потребкредитов, и вкладов открытых или закрытых счетов в МКБ. Спецпредложение не актуально для индивидуальных предпринимателей или собственников бизнеса.