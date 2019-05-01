Курские законотворцы решили сократить время продажи алкоголя на час

Курские законотворцы решили бороться с пьянством, сократив время продажи алкоголя на час. На сегодняшнем заседании Курской областной Думы депутаты внесли изменения в региональный закон «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Курской области».

Сейчас в рознице нельзя купить спиртное с 11 вечера до 8 утра. Внесённые в региональный закон изменения предусматривают запрет с 22.00 до 8.00. Это инициатива Железногорской городской думы.

А вот в областном комитете по экономике опасаются, что магазины просто поменяют вывески, формально превратившись в объекты общепита, чтобы под этим прикрытием продавать алкоголь на вынос. Экономисты рекомендуют, «продвигать культуру пития алкогольных напитков».

Окончательное решение всё же остаётся за главой региона. Он должен подписать документ. Закон вступит в силу через 10 дней после его опубликования.