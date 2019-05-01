В Курской области задержали контрабандиста. Он вёз охотничьи патроны в стиральном порошке

В автомобильном пункте пропуска Крупец Курской области задержали молдованина, пытавшегося тайно вывезти из России 95 охотничьих патронов.

При прохождении таможенного контроля, 46-летний гражданин Молдовы заявил об отсутствии у него товаров подлежащих обязательному декларированию или запрещённых к вывозу из России. Однако служебную собаку по кличке Ник заинтересовала сумка с личными вещами мужчины. Среди вещей там находилась упаковка со стиральным порошком. При сканировании упаковки через досмотровую рентгеновскую технику внутри бумажного мешка обнаружили инородные предметы. После вскрытия упаковки стирального порошка в ней нашли пять бумажных коробок с различными охотничьими патронами и 14 снаряжённых патронов россыпью, всего 95 штук и изделия для снаряжения патронов.

Патроны изъяли и направили на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, 6 патронов 12 калибра и 89 патронов 16 калибра являются боеприпасами, штатными для стрельбы из ружей 12 и 16 калибра отечественного и иностранного производства. Патроны изготовлены заводским способом, исправны и пригодны для стрельбы.

По факту контрабанды боеприпасов возбудили уголовное дело. Теперь им занимаются стражи порядка.

Контрабандисту грозит от трёх до семи лет лишения свободы и миллионный штраф.





Справка курской таможни: В отношении служебного и гражданского оружия, его основных (составных) частей и патронов к нему правом Евразийского экономического союза (приложение № 17 к решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30) и Федеральным законом от 13.12.1996 №150-ФЗ "Об оружии" установлены ограничения на оборот оружия и специальные правила его ввоза (вывоза). Ввоз и (или) вывоз физическими лицами оружия в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа) при обязательном декларировании товара по установленной форме в пункте пропуска. Выдача заключений входит в компетенцию Росгвардии РФ.