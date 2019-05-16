Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети».

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», - говорится в сообщении аудитора.

Специалисты компании Group-IB установили, что система подсчёта голосов не подвергалась кибератакам или инсайдерскому воздействию с целью изменить результаты.

Однако ревизоры зафиксировали массированную автоматизированную отправку смс в пользу одного из финалистов.

В махинациях участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых отправили свыше восьми тысяч сообщений. На момент проверки все они были недоступны.

Также более 30 тысяч звонков зафиксировали от ботов - голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и других). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более тридцати тысяч», — говорится в отчёте.

Итого по проверке голосования в финале шоу «Голос.Дети»: накрутить удалось по меньшей мере 38 тысяч голосов. Но у дочери Алсу отрыв всё равно куда больше, чем удалось выявить проверяющим.









На официальных страницах шоу и Первого канала появилось следующее сообщение:





«По окончании финала 6-го сезона проекта «Голос.Дети» Первый канал обратился к компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, предложив ей провести проверку и установить, имели ли место нарушения во время зрительского голосования.





Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта «Голос.Дети».





Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения.





«Голос.Дети» - телепроект, который призван дарить только позитивный опыт каждому из участников. Мы считаем, что дети не должны нести ответственности за действия, предпринятые не ими. Каждый участник становится членом большой семьи «Голоса». А в трудную минуту семьи становятся еще более сплоченными.





В связи со всем вышесказанным Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта «Голос.Дети» в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов.





Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь. В том числе обратится по этому вопросу к специалистам Group-IB. Обновление механизма голосования будет завершено до старта следующего сезона «Голоса». Произошедшее в 6-м сезоне «Голос. Дети» должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором».









Необычно высокая активность сразу после начала голосования велась из одного конкретного региона, название которого аудиторы не называют.