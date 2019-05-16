Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети».
16 мая 2019
Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос. Дети».
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», - говорится в сообщении аудитора.
Специалисты компании Group-IB установили, что система подсчёта голосов не подвергалась кибератакам или инсайдерскому воздействию с целью изменить результаты.
Однако ревизоры зафиксировали массированную автоматизированную отправку смс в пользу одного из финалистов.
В махинациях участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых отправили свыше восьми тысяч сообщений. На момент проверки все они были недоступны.
Также более 30 тысяч звонков зафиксировали от ботов - голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и других). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более тридцати тысяч», — говорится в отчёте.
Итого по проверке голосования в финале шоу «Голос.Дети»: накрутить удалось по меньшей мере 38 тысяч голосов. Но у дочери Алсу отрыв всё равно куда больше, чем удалось выявить проверяющим.
На официальных страницах шоу и Первого канала появилось следующее сообщение:
«По окончании финала 6-го сезона проекта «Голос.Дети» Первый канал обратился к компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, предложив ей провести проверку и установить, имели ли место нарушения во время зрительского голосования.
Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта «Голос.Дети».
Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения.
«Голос.Дети» - телепроект, который призван дарить только позитивный опыт каждому из участников. Мы считаем, что дети не должны нести ответственности за действия, предпринятые не ими. Каждый участник становится членом большой семьи «Голоса». А в трудную минуту семьи становятся еще более сплоченными.
В связи со всем вышесказанным Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта «Голос.Дети» в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов.
Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь. В том числе обратится по этому вопросу к специалистам Group-IB. Обновление механизма голосования будет завершено до старта следующего сезона «Голоса». Произошедшее в 6-м сезоне «Голос. Дети» должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором».
Необычно высокая активность сразу после начала голосования велась из одного конкретного региона, название которого аудиторы не называют.
Раннее сообщалось, что аномальное голосование велось из четырёх регионов, среди которых Курская область. Работники курского АО «Авиаавтоматика имени В.В. Тарасова» (бывший «Прибор») рассказывали, что их просили проголосовать за юную исполнительницу, оплатив расходы на СМС и выдав небольшое денежное вознаграждение.