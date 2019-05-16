Иски курян к Минобороны по ДТП с БТРами рассматривают в закрытом режиме

В Ленинском райсуде Курска начали рассматривать иски к Минобороны от владельцев пострадавших в ДТП с БТРами машин. Всего три иска на общую сумму 1 млн. 200 тыс. рублей.

По словам юриста, представляющего интересы владельца одного из таких авто, в ГИБДД установили, что ДТП произошло по вине водителя БТР, который начал сдавать назад. «К ответственности его не привлекли, потому что нет такого штрафа».

Вот и обратились куряне к Минобороны в лице войсковой части.

По ходатайству ведомства процесс пройдёт в закрытом режиме - «Военная тайна».