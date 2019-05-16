Новая программа для привлечения партнёров МКБ

Московский кредитный банк, славящийся своими успехами в области создания трендов по работе в банковском секторе России, объявил о старте новой партнёрской программы по привлечению клиентов, сообщает РИА LIVE24.

По словам Александра Зуева, руководителя управления по делам малого и среднего бизнеса Московского кредитного банка, новая программа должна стать инструментом, который позволит удовлетворить потребности всех вовлечённых в сотрудничество сторон. Клиенты получат высокую процентную ставку на остаток по счёту и целый ряд выгодных тарифов, а так же выезд представителя к клиенту в офис для сбора документов, необходимых для открытия счёта. Потенциальные агенты получают прозрачность в работе и справедливо высокие вознаграждения, которые, кстати, могут достигать 10000 рублей всего за один единственный контракт, начисляться оно будет, опираясь на принятую в банке прогрессивную шкалу, и зависеть от пакета услуг который выберет клиент.

В преддверии программы Московский кредитный банк выпустил целый ряд «нулевых» тарифов для юридических лиц. Целый ряд традиционных банковских услуг предлагается по этим тарифам совершенно бесплатно, на первоначальный срок или же на постоянной основе. Среди этих услуг онлайн-банкинг, корпоративная банковская карта, упрощенная система работы с наличностью, для организаций, занимающихся внешней экономической деятельностью, предоставление справок и выписок и многое другое.

Стать партёром Московского кредитного банка в области привлечения клиентов смогут все юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для вступления в неё необходимо только заполнить заявление на официальном сайте банка. Отслеживать статус клиентских заявок можно будет так же онлайн.