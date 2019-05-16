В Курске рецидивист воровал автомобильные колёса

В дежурную часть Сеймского отдела полиции обратился 33-летний курянин, который сообщил, что у него из гаража пропали автомобильные колёса. Рано утром неизвестный вскрыл гараж и похитил 4 колеса. Полицейские выяснили, что аналогичные преступления зарегистрированы и в других округах города. Злоумышленник ночью похищал колеса автомобилей припаркованных на стоянках у домов.

Правоохранители нашли вора. Им оказался ранее судимый 25-летний курянин. Установлена его причастность ещё к 10 эпизодам, - сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Похищенные колёса изъяли и в ближайшее время вернут законному владельцу.





Стражи порядка напоминают, что обезопасить находящееся в гараже имущество от незваных гостей помогут простые правила:

- необходимо укрепить гаражные ворота;

- использовать современные надежные замки;

- установить в гараже сигнализацию с пультовой охраной.