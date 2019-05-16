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    В Курске рецидивист воровал автомобильные колёса

    16 мая 2019
    В Курске рецидивист воровал автомобильные колёса
    В дежурную часть Сеймского отдела полиции обратился 33-летний курянин, который сообщил, что у него из гаража пропали автомобильные колёса. Рано утром неизвестный вскрыл гараж и похитил 4 колеса. Полицейские выяснили, что аналогичные преступления зарегистрированы и в других округах города. Злоумышленник ночью похищал колеса автомобилей припаркованных на стоянках у домов.
    Правоохранители нашли вора. Им оказался ранее судимый 25-летний курянин. Установлена его причастность ещё к 10 эпизодам, - сообщили в пресс-службе городского УМВД. 
    Возбуждено уголовное дело. Похищенные колёса изъяли и в ближайшее время вернут законному владельцу.

    Стражи порядка напоминают, что обезопасить находящееся в гараже имущество от незваных гостей помогут простые правила:
    - необходимо укрепить гаражные ворота;
    - использовать современные надежные замки;
    - установить в гараже сигнализацию с пультовой охраной.

     

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