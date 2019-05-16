Курянка в соцсети представлялась полицейским и обобрала москвичку на 100 тысяч

Ленинский районный суд вынес приговор 30-летней курянке. Её признали виновной по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину).

В марте 2017 года женщина зарегистрировала страницу в социальной сети под вымышленным мужским именем и разместила несколько фотографий сотрудника полиции. Через некоторое время она от имени полицейского стала переписываться с жительницей Москвы. Более полугода женщина сообщала вымышленную информацию о личной жизни сотрудника полиции, в том числе и о том, что он один воспитывает шестилетнего сына, располагала к себе потерпевшую и входила к ней в доверие. Неоднократно под различными предлогами просила перевести на номер телефона или банковский счёт вымышленного мужчины различные суммы денег от 150 руб. до 2 тыс. руб. Затем написала, что полицейского обвинили в незаконном обороте наркотиков и попросила перевести 70 тыс. руб. для оплаты услуг адвоката.

Так с ноября 2017 года по август 2018-го курянка похитила у москвички почти 100 тыс. руб.

В полицию женщина обратилась после того, как получила сообщение от сына вымышленного полицейского о том, что его отец умер.

Суд назначил курянке, состоящей на учёте у психиатра в связи с лёгкой умственной отсталостью, наказание в виде 480 часов обязательных работ.



