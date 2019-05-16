Курский соцстрах направит на помощь для слабовидящих почти 4 миллиона рублей

Представители Курского регионального отделения ФСС России приняли участие в работе информационно-реабилитационного слёта инвалидов по зрению. Мероприятие, носящее название «Связь поколений» проходит в Курске с 14 по 19 мая.

Сотрудники соцстраха рассказали о том, что делает Фонд для помощи слабовидящим и ответили на вопросы участников слёта о том, как и какие технические средства реабилитации можно получить. Для незрячих таких приспособлений существует довольно много. Это и тактильные трости и устройства для письма на азбуке Брайля и даже так называемые «говорящие книги».

В этом году региональным отделением уже закуплено почти на 2,5 млн рублей около 500 различных устройств, облегчающих жизнь слабовидящим. Больше всего приобрели белых тростей – 148 штук и аудиокниг – 100 штук. Следующие в списке - термометры и тонометры с голосовым оповещением, пользующиеся большим спросом у инвалидов по зрению. В ближайшее время проведут аукционы ещё почти на 1,5 млн рублей. Эти деньги планируется потратить, помимо прочего, на изготовление глазных протезов, а также покупку специальных увеличительных устройств.