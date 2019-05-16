В Курской области пройдёт форум культурных инициатив

В Курской области с 17 по 19 мая пройдёт Форум культурных инициатив . Он проводится с 2017 года.

Тема форума в этом году – театр, пространственно-временные виды искусства, «культурная геймификация», дискуссия о том, как внедрить игровые и ролевые инструменты в работу учреждений и организаций культуры (квесты, VR, Remote, мобильные приложения, медиавыставки, 3D-мэппинг, перформанс).

Форум включает официальную часть – круглый стол «Город и искусство: культурные зоны в городской среде», которая пройдёт 17 мая, а также фестивальную, которая пройдёт 18–19 мая на площадке ТЦ «Манеж» (ул. Щепкина, 4Б).

Будут работать несколько площадок - «Уличная культура» , «Фотоискусство» , «Поэзия и проза», «Театральное искусство». В рамках площадки «Современное искусство» Форума будет представлен проект Сергея Баженова в форме инсталляции «Программа Life».

Сергей Баженов: «Будет очень интересная концептуальная композиция. На площадке «Изобразительное искусство» сделаем выставку. Заявил совё участие Олег Радин, будет выставка работ из фондов галереи «АЯ» , моих работ и других художников. Сделаем пару планшетов, раздадим краски. Желающие смогут прийти и попробовать себя в роли художника. Под моим, так сказать, наставлением. Ещё ребята планируют сделать граффити».

Участниками дискуссий станут эксперты форума, деятели культуры города и области, представители администрации, общественные активисты.



