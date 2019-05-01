поиск по сайту
 

    В Курске пройдут ярмарки вакансий для подростков

    Вчера, 08:42
    В Курске пройдут ярмарки вакансий для подростков
    В Курске пройдёт ярмарки вакансий. Проведёт их Центр занятости населения Курска и Курского района для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время и в период летних каникул. На таких мероприятиях школьники получат возможность встретиться с работодателями, узнать о профессиях, востребованных сегодня на рынке труда, проконсультироваться со специалистами службы занятости о правилах регистрации для дальнейшего трудоустройства на временные рабочие места.
    Сегодня, 17 мая в 14.00 ярмарка вакансий пройдёт в администрации Сеймского округа (Курск, ул. Парковая, 1).
    21 мая в 11.00 в администрации Курского района (Курск, ул. Белинского, 21) и 23 мая в 12.30 в Курском электромеханическом техникуме (Курск, ул. Союзная, 67/1).

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама