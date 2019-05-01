Что можно строить на садовых участках? Как прописаться на даче? Нужно ли платить налог за теплицы? На эти и другие вопросы курян ответят специалисты Кадастровой палаты

Курянам окажут правовую помощь по дачным вопросам. Специалисты Кадастровой палаты проконсультируют курян 21 мая с 09.00 до 12.00 в офисе АУ КО «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по адресу: Курск, ул. Верхняя Луговая, д. 24. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийской недели правовой помощи по дачным вопросам, которую проводит Кадастровая палата с 20 по 24 мая по всей стране.





Значительные изменения в жизнь дачников внес федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества. Документ вступил в силу с 1 января 2019 года и ликвидировал понятие «дачных» земель. Кроме того, до конца февраля 2019 года для жилых строений, домов на садоводческих и дачных участках действовал переходный период так называемая «дачная амнистия».





Проведение всероссийской Недели правовой помощи позволит гражданам разобраться в нововведениях, касающихся загородной недвижимости, ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства.





Что можно строить на садовых участках? Как прописаться на даче? Нужно ли платить налог за теплицы? Как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штрафные санкции? Что признается самостроем? Как перевести садовый дом в жилой и наоборот? На эти и другие вопросы дачников ответят специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра.



