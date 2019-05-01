Олимпийские чемпионы и призёры примут участие в акции «ЗаБег.РФ» в Курске

Во всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ», к которому присоединилась Курская область, примут участие сразу пять олимпийских чемпионов, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

От Театральной площади города вместе с жителями региона 19 мая в 9 утра на полумарафонской дистанции стартуют Алексей Петухов, Александр Легков и Дмитрий Малышко. На дистанции 5 километров побегут Алексей Немов и Евгения Ламонова.

Всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ» 19 мая одновременно стартует в 20 городах страны. В нём примут участие порядка 50 тыс. жителей России. Впервые полумарафон «ЗаБег» состоялся в 2017 году. Ежегодно количество его участников увеличивается. Синхронный старт – одна из уникальных особенностей полумарафона, проект поддерживают известные спортсмены, музыканты, теле- и радиоведущие. Курская область впервые присоединилась к участию в акции.



