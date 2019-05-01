60 российских депутатов отчитались о доходе ниже прожиточного минимума. Об этом пишет РБК, изучившее декларации депутатов. Обычно нулевой заработок указывают банкроты, должники и плательщики алиментов. Один заработал за год аж три копейки. Это депутат заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш. На своём канале в YouTube он пояснил, что столько в прошлом году принес его бизнес, потому что заказов мало, и часто он работает как самозанятый: «35-40 тысяч, я живу как обычный гражданин. Страна в жопе, и я вместе с ней».

Среди тех, кто по документам ничего не заработал, а таких 11, есть и представители Курской области, а также Орловской, омской и других.