Курянка лишилась 35 тысяч рублей, продавая в Интернете диван

Очередной жертвой мошенников стала 34-летняя курянка. Женщина разместила на одном из интернет сайтов объявление о продаже дивана, и уже вечером ей позвонил покупатель. Мужчина, даже не видя товар, сразу предложил перевести необходимую сумму на банковскую карту. Курянка согласилась и продиктовала незнакомцу номер кредитки. Деньги поступили, но вскоре покупатель снова позвонил и сообщил, что по ошибке перевёл большую сумму, чем нужно. Женщина согласилась вернуть разницу и выполнила все указания мошенника. Она сообщила злоумышленнику одноразовый пароль, который поступил ей в смс-сообщении. После этого все средства с её карты были списаны. Курянка лишилась 35 тысяч рублей.





Полиция в очередной раз напоминает, никогда не сообщайте пароли и свои персональные данные незнакомым людям. Для любых переводов достаточно только номера карты! Обо всех случаях мошенничества сообщайте в полицию по телефону 02, с мобильного 102.



