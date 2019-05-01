Завтра в Курске пройдут "Чистые игры"

В субботу, 18 мая в Курске неподалёку от детского сада № 7 (пр-т Ленинского Комсомола, 66) состоится экологический квест "Чистые игры". Соревнования пройдут с 11.00 до 16.00. Аналогичные игры пройдут сразу в нескольких местах Курской области. А 25 мая состоится итоговая игра, в которой примут участие не только победители первого этапа, но и представители органов власти.

«Чистые игры» - командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В среднем за игру участники собирают от одной до шести тонн мусора. Собранные отходы будут утилизированы, а мусор, собранный раздельно, уйдёт во вторичную переработку. Лучшие команды получат призы, всех участников ждёт пикник. Участие в мероприятии бесплатное. Кроме победы на каждой игре, есть шанс стать лучшей командой России и получить главный приз - сертификат на авиабилеты на сумму в 40 тысяч рублей. Следить за ходом соревнований в режиме реального времени можно на сайте cleangames.ru . Для участия необходимо зарегистрировать команду от 2 до 4 человек.