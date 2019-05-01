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    Больше тысячи курских водителей в этом году наказали за нарушение правил перевозки детей в авто

    Вчера, 15:19
    Больше тысячи курских водителей в этом году наказали за нарушение правил перевозки детей в авто
    За 4 месяца 2019 года в Курской области зарегистрировано 48 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В 21-м таком ДТП 21 ребёнок получил ранения.
    1118 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля. такие данные озвучили в курской Госавтоинспекции.
    Сотрудники ГИБДД продолжают проводить профилактические мероприятия вблизи дошкольных образовательных учреждений города, направленных на пресечение административных правонарушений, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля.
    Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать установленные правила перевозки детей в автомобиле, - эти правила помогут спасти ребёнку жизнь в случае ДТП. При автоаварии риск смертельных травм у ребёнка, находящегося в автокресле, снижается в 2,5-3 раза.
    Маленькие пассажиры не имеют возможности повлиять на развитие ситуации на дороге, поэтому с самого рождения о безопасности ребёнка должны заботиться его родители. Вина в ДТП, когда дети не были пристегнуты ремнями безопасности и перевозились без детских удерживающих устройств, всегда лежит на взрослых участниках дорожного движения.
    Сейчас за неиспользование детских удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Но некоторые водители по-прежнему игнорируют это требование, что может привести к трагедии. Автоинспекторы призывают: Уважаемые взрослые! Берегите детей!

     

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