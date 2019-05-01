В это воскресенье, 19 мая в Курске покажут легендарное шоу фламенко. "Легенда о Ромео и Джульетте" - история любви, рассказанная на языке танца.

Это музыкальный спектакль фламенко, поставленный по мотивам произведения Вильяма Шекспира. Авторы постановки уверены - язык фламенко как нельзя лучше подходит для описания этой истории.

Перед курскими зрителями выступят артисты артра национального испанского танца FlamencoLive, команда которого весьма разнообразна - это танцоры, певцы и музыканты из Испании и России, лауреаты и многократные победители международных конкурсов.

Спектакль приезжает в Курск уже не в первый раз. Но в этом году зрители увидят более полную технически версию.





Александр Зубарев, организатор шоу: "В прошлый раз в Драмтеатре, мы не смогли по техническим причинам показать полную версию спектакля. Тогда это было больше похоже, скорее всего, на генеральную репетицию, потому что очень большую роль в спектакле играют декорации, которые проецируются на большом экране и дают эффект присутствия. В этом году мы покажем зрителям всю крастоы происходящего на сцене действа".









Спектакль покажут в воскресенье, 19 мая в Свиридовском центре, что на улице Сонина, 4. Начало в 7 вечера.

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