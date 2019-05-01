Курянин может лишиться свободы из-за спиленного дуба

Сотрудники полиции Курского района выясняют обстоятельства незаконной рубки лесных деревьев. Во время очередного обхода сотрудник лесничества вместо растущего дуба обнаружил его спил. Сообщил в дежурную часть. Полицейские тщательно обследовали место происшествия и установили различные следы, в том числе от транспортного средства, на котором злоумышленник мог перевозить спиленное дерево. В результате пришли к выводу, что дерево мог спилить 40-летний житель соседнего посёлка. Древесину он использовал в строительных работах.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, оценивается нанесённый ущерб. После чего решится вопрос о возбуждении уголовного дела. За это преступление помимо реального лишения свободы сроком до двух лет, также предусмотрены крупные штрафы - до 500 тысяч рублей.



