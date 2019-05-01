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    Московские пенсионеры готовы получать банковские услуги онлайн

    Вчера, 18:00
    Московские пенсионеры готовы получать банковские услуги онлайн

    В ходе опроса среди пенсионеров, который проводил «Московский кредитный банк» Романа Авдеева, выяснилось, что 20% респондентов с готовностью перешли бы в онлайн и вели бы свои финансовые дела, не выходя из дома. Об этом пишет РИА LIVE24.

    Об этом заявил директор департамента розничных продуктов «Московского кредитного банка» Алексей Охорзин. По его словам, каждый пятый пенсионер готов или уже пользуется дистанционными сервисами банка. К ним можно отнести заказ дебетовой карты, открытие накопительного счета, оформление вклада, заявку на рассмотрение по выдаче кредитных средств до 3 млн рублей. Важно отметить, что МКБ упразднил требования к заёмщикам – теперь, чтобы получить любую сумму наличных средств не нужно искать поручителей и закладывать имущество.

    Еще одной довольно популярной услугой у клиентов банка, особенно у пенсионеров, является автоплатёж. Благодаря этому сервису все коммунальные платежи проходят автоматически; теперь не нужно каждый месяц идти в отделение, ожидать в очереди и заполнять квитанции. Активировать опцию можно на «МКБ Онлайн» или в офисе банка. При этом достаточно одного посещения.

     

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