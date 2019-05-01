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    Курская область. На выходных в авариях погибли семь человек

    Вчера, 09:16
    Курская область. На выходных в авариях погибли семь человек
    На выходных две аварии, случившиеся в Курской области, унесли жизни семи человек. 
    Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в субботу, 18 мая, в седьмом часу утра в Фатеже на 481-м километре трассы «М2 Крым». Ехавший со стороны Москвы кроссовер «Хендай Тусан» столкнулся с двигавшимся навстречу большегрузом «Вольво». Погибли три человека.
    Вечером в Щигровском районе произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека.  
    Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, Примерно в 19.30 на 5-м километре автодороги «Щигры – Тим», вблизи посёлка Вишневка столкнулись ВАЗ-21099 и «Рено Дастер». Водитель ВАЗа, двигаясь со стороны Щигров в направлении Тима, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено», за рулём которого был 60-летний мужчина.
    В результате аварии оба водителя и два пассажира ВАЗа скончались на месте.

     

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