Курская область. На выходных в авариях погибли семь человек

На выходных две аварии, случившиеся в Курской области, унесли жизни семи человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в субботу, 18 мая, в седьмом часу утра в Фатеже на 481-м километре трассы «М2 Крым». Ехавший со стороны Москвы кроссовер «Хендай Тусан» столкнулся с двигавшимся навстречу большегрузом «Вольво». Погибли три человека.

Вечером в Щигровском районе произошло ДТП, жертвами которого стали четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, Примерно в 19.30 на 5-м километре автодороги «Щигры – Тим», вблизи посёлка Вишневка столкнулись ВАЗ-21099 и «Рено Дастер». Водитель ВАЗа, двигаясь со стороны Щигров в направлении Тима, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено», за рулём которого был 60-летний мужчина.

В результате аварии оба водителя и два пассажира ВАЗа скончались на месте.