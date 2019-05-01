В 103 курских многоэтажках начат капитальный ремонт

В 103 многоквартирных домах в Курской области начат капитальный ремонт. Работы по этим домам планируют завершить к августу. По ряду многоэтажек сейчас проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций. Там работы начнутся не позднее 15 июня и завершатся до конца сентября.

Кроме того, с начала года уже проведены работы ещё в 20 многоквартирных домах. Общая сумма затрат – 67 млн. рублей.

Всего же в этом году в регионе капитально отремонтируют 240 многоэтажек. На эти цели планируется направить почти 1,2 млрд. рублей.

Также Фонд капремонта напоминает собственникам домов, исключённых из региональной программы, что они могут вернуть внесённые средства. Речь идёт о домах, в которых менее пяти квартир. Всего в Курской области из программы исключено 216 таких домов.

Для возврата уплаченных взносов собственник должен подать заявление с указанием банковских реквизитов, а также приложить следующие документы:

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя – для физических лиц; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц;

– копии правоустанавливающих документов всех собственников помещения (Свидетельства государственной регистрации права или выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

– оригиналы документов, подтверждающих перечисление платежей (при наличии).

Заявление о возврате платежа необходимо предоставить региональному оператору в виде бумажного документа при личном обращении либо путем почтового отправления.

Если помещение находится в долевой собственности, то заявление должно быть подписано всеми совершеннолетними участниками долевой собственности и (или) законными представителями несовершеннолетних участников долевой собственности. Если подписи поставили не все, возврат платежа производится плательщику в размере, подтвержденном оригиналами документов о перечислении платежей. Сумма платежей, не подтверждённая документами, возвращается заявителю пропорционально его доли.

Список исключённых из программы домов и форма заявления о возврате платежей размещена на сайте регионального оператора. Телефон горячей линии фонда - +7 (910) 022 9797.



