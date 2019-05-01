В Курске проходит соловьиная перепись. В рамках акции «Соловьиные ночи» посчитают всех поющих соловьёв в черте города, сообщает Центрально-Черноземный заповедник. Акция проводится в рамках Всероссийской акции «Соловьиные вечера».

В Курске перепись завершится 24 мая. Сообщить где находится «адрес» вашего соловья можно по т. 8(4712)59-92-54, 8-920-703-00-20, 8-920-264-84-03 или по электронной почте: soshnina@zapoved-kursk.ru

Как отметили сотрудники заповедника, цель мероприятия – привлечь внимание курян к проблемам охраны птиц. Данные о численности соловьёв используются как индикатор состояния окружающей среды в городе.