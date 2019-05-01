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    В Курске проходит соловьиная перепись

    Вчера, 10:52
    В Курске проходит соловьиная перепись
    В Курске проходит соловьиная перепись. В рамках акции «Соловьиные ночи»  посчитают всех поющих соловьёв в черте города, сообщает Центрально-Черноземный заповедник. Акция проводится в рамках Всероссийской акции «Соловьиные вечера».
    В Курске перепись завершится 24 мая. Сообщить где находится «адрес» вашего соловья можно по т. 8(4712)59-92-54, 8-920-703-00-20, 8-920-264-84-03 или по электронной почте: soshnina@zapoved-kursk.ru
    Как отметили сотрудники заповедника, цель мероприятия – привлечь внимание курян к проблемам охраны птиц. Данные о численности соловьёв используются как индикатор состояния окружающей среды в городе. 

     

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