В Нововоронеже состоялась XV Летняя Сбербанкиада Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

18 мая 2019 года, г. Воронеж. Город Нововоронеж стал местом проведения XV Летней Сбербанкиады Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. В ней приняли участие более 500 сотрудников. А всего, вместе с волонтерами, организаторами и болельщиками, в этом празднике спорта поучаствовало около тысячи человек. В том числе в Сбербанкиаде Kids - порядка 200 детей.

Торжественное открытие главного спортивного события состоялось на стадионе "Старт”. В яркой церемонии приняли участие представители Белгородского, Воронежского, Курского, Липецкого, Орловского и Тамбовского отделении Центрально-Черноземного банка, а также коллектив Аппарата ЦЧБ и объединенная команда Подразделении центрального подчинения (ПЦП).

Спортсменов и многочисленных болельщиков поприветствовали Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин, глава администрации городского округа города Нововоронежа Владимир Лещенко, руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин.

В ходе красочной и яркой церемонии открытия огонь Сбербанкиады зажгла прославленная воронежская легкоатлетка, чемпионка Олимпиады 1992 года Елена Рузина. Она отметила, что Сбербанк является банком молодых и энергичных людей, которые выбирают активный образ жизни и спорт. Олимпийская чемпионка пожелала участникам ярких побед!

Спортсмены из восьми команд померились силами в десяти видах спорта: мини-футболе и плавании, баскетболе и волейболе, большом и настольном теннисе, легкой атлетике, кроссфите, шахматах и бадминтоне. На спортивных аренах царила дружеская атмосфера, настоящий спортивный азарт и дух соперничества. А пока взрослые выясняли отношения, для детей была организована Сбербанкиада Kids. Лидерский кампус Центрально-Черноземного банка приготовил обширную программу, которую объединил квест — участникам надо было попробовать свои силы на различных площадках, чтобы получить заветные призы.

Два дня спортивных баталий завершились подведением итогов и награждением победителей.

- Я благодарен всем участникам, организаторам, - сказал Председатель Центрально- Черноземного банка Владимир Салмин. - Два дня пролетели, как один день. Очень горячие баталии были на площадках, беговых дорожках, теннисных кортах. Лично для меня важен не столько результат, сколько то, что все мы со всей яркостью показали свой командный дух и доказали сами себе, что способны на многое. Убежден в том, что главные наши победы — ещё впереди!

Заслуженными Кубками, Почетными грамотами и медалями наградили главных героев Сбербанкиады – сильнейших спортсменов, как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.В общекомандном зачете первое место заняла команда Подразделений центрального подчинения (ПЦП), второе место завоевали их коллеги из Белгородского отделения ПАО Сбербанк, а третье - у команды Головного отделения по Воронежской области.



