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    Школа олимпийского резерва в Курске получит на ремонт 57 млн рублей

    Вчера, 12:55
    Школа олимпийского резерва в Курске получит на ремонт 57 млн рублей
    Сегодня врио губернатора Роман Старовойт вместе с четырехкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым посетили областную спортивную школу олимпийского резерва, в которой занимаются юные гимнасты. Также в ней функционируют отделения дзюдо, спортивной борьбы, регби и парашютного спорта. Всего подготовку в школе проходят почти 700 воспитанников.
    Лучшие гимнасты — от самых маленьких до сравнительно опытных продемонстрировали гостям свои успехи и возможности. После показательных выступлений будущих чемпионов, Роман Старовойт сообщил о выделении средств на ремонт и оснащение спортивной школы. Ремонтные работы планируется завершить в следующем году.

    «Сейчас помещения для занятий гимнастикой находятся в ужасающем состоянии, поэтому на этой неделе я подписал распоряжение о выделении 57 млн рублей из областного бюджета для приведения здания в надлежащий вид. Кроме того, принято решение о покупке автобуса для спортивной школы», - сказал глава региона.

    При этом Алексей Немов лично пообещал юным спортсменам и их родителям, что вернется в Курск со своими коллегами и проведет большой мастер-класс для воспитанников школы. Таким образом планируется сделать полную перезагрузку курской спортивной гимнастики.

    «Я не сомневаюсь, что с поддержкой моих коллег, администрации и руководства региона будет сделано все для того, чтобы дети тренировались в хороших условиях и на хороших снарядах», - подчеркнул прославленный спортсмен.

    В завершении встречи Алексей Немов подарил юным коллегам свои фирменные футболки и сфотографировался со всеми желающими.

     

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