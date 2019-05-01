На курских дорогах за выходные пострадали трое детей

За выходные на курских дорогах пострадали трое детей.





Как сообщили в ГИБДД, в Железногорске «Шкода Октавиа» сбила 16-летнего велосипедиста. авария произошла 18 мая около полудня возле д.№9 по ул. Молодёжная города горняков. за рулём автомобиля был 40-летний мужчина. Подросток пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В итоге велосипедист с ранением попал в горбольница №2 Железногорска.





В тот же день в Курчатовском районе пострадал 3-летний малыш. Примерно в половину пятого вечера 41-летний автомобилист на «Мерседес Бенц» ехал по ул. Кирова п. Карла Либкнехта, как вдруг возле д.№24 на проезжую часть дороги выбежал ребёнок. Водитель не успел среагировать. В результате ДТП ребёнка с трамвами доставили в областную детскую клиническую больницу Курска.





На следующий день, 19 мая снова в Курчатовском районе под колёсами мотоцикла оказался 15-летний подросток. В начале седьмого часа вечера на 43 км автодороги "Курск-Льгов-Рыльск" 38-летний мотоциклист ехал со стороны Курчатова в сторону Курска и допустил наезд на подростка, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В этой аварии пострадали оба её участника - и пешеход и байкер получили ранения различной степени тяжести.



