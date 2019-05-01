В Курской области появился общественный совет при уполномоченном по защите прав предпринимателей

В Курской области создан общественный совет при уполномоченном по защите прав предпринимателей. Руководить Советом будет Елена Дугина - председатель правления Курской региональной общественной организации «Союз предпринимателей». Её заместителем стала Елена Паничкина – председатель Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса». По мнению бизнес-омбудсмена Дениса Водопьянова, план работы на ближайший год масштабный, поскольку законодательство претерпело ряд изменений. На первом совещании участники обсудили трудности, с которыми предстоит столкнуться бизнесменам уже в ближайшее время. В их числе введение с 1 июля онлайн-касс, маркировка продукции, а, следовательно, контроль и надзор проверяющих органов, специальная оценка условий труда. Также поговорили о проекте закона об отмене единого налога на вменённый доход и патентной системе налогообложения, введении в Курской области налога на имущество физических лиц, торговле контрафактной продукцией и многом другом. «Это лишь часть вопросов, которые нам предстоит решать, чтобы региональный бизнес чувствовал себя защищённым. Впереди много дел, и здесь важно взаимодействие», - подчеркнул Денис Водопьянов. Вчера, 13:55 К списку новостей